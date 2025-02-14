Виктор Антипин: «Игра Месси доставляет мне эстетическое удовольствие. Роналду тоже хорош. Он великий игрок, просто у него чуть другая специфика»

Виктор Антипин поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

– Как относишься к футболу?

– Смотрю только интересные матчи Лиги чемпионов или чемпионатов мира.

– Роналду или Месси?

– Месси. Мне больше нравится наблюдать за его игрой, она доставляет мне эстетическое удовольствие. Интересно следить за тем, как Лионель ведет мяч и отдает передачи.

Роналду, конечно, тоже хорош. Он великий игрок, просто у него чуть другая специфика на поле, – сказал хоккеист «Барыса » Виктор Антипин .