Виктор Антипин: «Игра Месси доставляет мне эстетическое удовольствие. Роналду тоже хорош. Он великий игрок, просто у него чуть другая специфика»
Виктор Антипин поделился мнением о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
– Как относишься к футболу?
– Смотрю только интересные матчи Лиги чемпионов или чемпионатов мира.
– Роналду или Месси?
– Месси. Мне больше нравится наблюдать за его игрой, она доставляет мне эстетическое удовольствие. Интересно следить за тем, как Лионель ведет мяч и отдает передачи.
Роналду, конечно, тоже хорош. Он великий игрок, просто у него чуть другая специфика на поле, – сказал хоккеист «Барыса» Виктор Антипин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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