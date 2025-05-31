Бурдасов, Маттссон, Жафяров, Сетдиков, Антипин, Хохлов и Бочаров покинули «Барыс». У игроков истекли сроки действия контрактов

Семь хоккеистов покинули «Барыс» в связи с истечением срока контрактов.

Игроками казахстанского клуба больше не являются вратарь Юхан Маттссон , защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов , а также форварды Антон Бурдасов , Станислав Бочаров , Никита Сетдиков и Дамир Жафяров .

«Клуб благодарит хоккеистов за время, проведенное в Астане, и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса ».

В регулярном чемпионате-2024/25 астанчане заняли 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 матча из 68.

Сумма долгов «Барыса» составляет 255 млн рублей (Шайба.kz)