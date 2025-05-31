Бурдасов, Маттссон, Жафяров, Сетдиков, Антипин, Хохлов и Бочаров покинули «Барыс». У игроков истекли сроки действия контрактов
Семь хоккеистов покинули «Барыс» в связи с истечением срока контрактов.
Игроками казахстанского клуба больше не являются вратарь Юхан Маттссон, защитники Виктор Антипин и Илья Хохлов, а также форварды Антон Бурдасов, Станислав Бочаров, Никита Сетдиков и Дамир Жафяров.
«Клуб благодарит хоккеистов за время, проведенное в Астане, и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».
В регулярном чемпионате-2024/25 астанчане заняли 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков. Клуб проиграл 54 матча из 68.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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