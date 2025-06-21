Брылин о словах Грицюка: «Не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду. Всегда приятно работать с нашими ребятами»
Сергей Брылин прокомментировал слова Арсения Грицюка о себе.
Нападающий ранее подписал соглашение с «Нью-Джерси».
– Вы уже общались с Арсением Грицюком, который будет играть за «Нью-Джерси» в следующем сезоне? Когда его ждут в команде?
– Мы еще не общались. По моей информации, он приедет к тренировочному лагерю.
– В недавнем интервью Грицюк сказал, что у вас уже американский менталитет.
– Я вообще не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду.
– Вас радует, что российские игроки будут в команде?
– Конечно, всегда приятно работать с нашими ребятами.
Я постоянно шучу, что если мы хотим выиграть Кубок Стэнли, то мы должны иметь русских игроков в команде.
История показывает, что без россиян «Нью-Джерси» никогда не выигрывал, – сказал тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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