Брылин о словах Грицюка: «Не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду. Всегда приятно работать с нашими ребятами»

Сергей Брылин прокомментировал слова Арсения Грицюка о себе.

Нападающий ранее подписал соглашение с «Нью-Джерси».

– Вы уже общались с Арсением Грицюком, который будет играть за «Нью-Джерси» в следующем сезоне? Когда его ждут в команде?

– Мы еще не общались. По моей информации, он приедет к тренировочному лагерю.

– В недавнем интервью Грицюк сказал, что у вас уже американский менталитет.

– Я вообще не понимаю, что такое американский менталитет. При общении уточню, что он имел в виду.

– Вас радует, что российские игроки будут в команде?

– Конечно, всегда приятно работать с нашими ребятами.

Я постоянно шучу, что если мы хотим выиграть Кубок Стэнли, то мы должны иметь русских игроков в команде.

История показывает, что без россиян «Нью-Джерси» никогда не выигрывал, – сказал тренер «Нью-Джерси » Сергей Брылин .