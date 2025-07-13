Мужчина, напавший на экс-форварда «Витязя» Тарнаски на поле для гольфа, принес извинения: «Я тот парень, которого бросили в пруд. Слишком много выпил, и мой язык опережал мысли»

Гольфист, неудачно напавший на экс-форварда «Витязя» Ника Тарнаски, извинился.

Тревор Огилви, вступивший в драку с бывшим хоккеистом на поле для гольфа, признал, что находился в состоянии опьянения.

Напомним, что бывший тафгай клубов НХЛ и АХЛ Ник Тарнаски ответил на агрессию со стороны Огилви перед началом партии.

Мужчина напал на Тарнаски, но, получив не менее пяти ударов в лицо и несколько раз оказавшись на земле (один раз – в пруду), был вынужден отступить.

«Да, это я, ребята. Тот самый парень, которого бросили в пруд , как ведро с мячами.

Не самый лучший момент, знаю. Выглядит очень плохо. Я сыграл 36 лунок в гольф. Выпил слишком много, и мой язык опережал мысли.

Шутки в сторону, ребята, я хотел бы извиниться перед всеми, кому пришлось со мной столкнуться в тот день. Я потерял самообладание, и это меня кое-чему научило. Просто один из тех дней, когда нужно было не съезжать с трассы», – сказал Огилви.

Экс-форвард «Витязя» Тарнаски подрался во время игры в гольф. Оппонент обозвал хоккеиста трусом и атаковал его – Тарнаски ударил соперника не менее 5 раз