Мэтт Мюррей о проблемах с подготовкой вратарей в Канаде: «Быть вратарем стало не так круто, раньше было иначе – и это вдохновляло детей. Сейчас все играют немного шаблонно»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в межсезонье перешел из «Торонто» в «Сиэтл».
«Не думаю, что быть вратарем сейчас так же круто, как было раньше. Раньше вратарь воспринимался иначе, и это, вероятно, вдохновляло детей – большее число, чем сейчас.
Сейчас все вратари играют немного шаблонно. В игре стало слишком много техники. Мне кажется, что вратари сейчас немного растеряли свой атлетизм.
Многие из тех, кто сейчас играет, выглядят одинаково. И это уже не так увлекательно, как было раньше», – сказал Мюррей.
Также он указал на большое давление и чувство вины за допущенные ошибки, с которыми часто сталкиваются вратари. По мнению Мюррея, в этом может быть еще одна причина, из-за которой юные хоккеисты могут выбирать другие амплуа.