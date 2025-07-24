Конюшков о новом контракте с «Торпедо»: «Нас ждет много достижений, мы должны повеселиться. Нижний Новгород стал моим вторым домом»

Богдан Конюшков высказался о новом контракте с «Торпедо».

Ранее стало известно, что защитник продлил соглашение c нижегородским клубом до 2027 года.

«Дорогие болельщики, всем привет! Очень рад остаться в Нижнем Новгороде, выступать в цветах этого клуба, за эту эмблему, город, за вас.

Когда выходишь на лед, не описать словами, как важна поддержка для меня, для ребят. Очень рад, когда видимся в городе после игр, всегда стараемся вам уделять время, поэтому вам еще раз большое спасибо. Очень ждем предсезонных матчей, ждем сезона.

Впереди нас ждет много достижений, думаю. Я думаю, что мы должны повеселиться. Поэтому очень рад остаться в этом городе. Можно сказать, что [город] стал уже вторым домом, поэтому с особыми чувствами я остаюсь здесь», – сказал Конюшков.

Конюшков заработает 70 млн рублей плюс бонусы за 2 года по новому контракту с «Торпедо» («СЭ»)