Конюшков продлил контракт с «Торпедо» до 2027 года
Защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо».
Новое соглашение носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.
В сезоне-2024/25 Богдан Конюшков провел 67 матчей за «Торпедо» в регулярке и набрал 17 (3+14) очков при полезности «минус 5». В плей-офф на его счету 1 гол в 4 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Торпедо» во «Вконтакте»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости