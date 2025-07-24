Конюшков продлил контракт с «Торпедо» до 2027 года

Защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо».

Новое соглашение носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.

В сезоне-2024/25 Богдан Конюшков провел 67 матчей за «Торпедо » в регулярке и набрал 17 (3+14) очков при полезности «минус 5». В плей-офф на его счету 1 гол в 4 играх.