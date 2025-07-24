Конюшков заработает 70 млн рублей плюс бонусы за 2 года по новому контракту с «Торпедо» («СЭ»)

Богдан Конюшков заработает 70 млн рублей по контракту с «Торпедо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оклад Конюшкова в сезоне-2025/26 составит 30 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 40 млн. Также в контракте игрока предусмотрены бонусы.

Ранее стало известно, что защитник продлил контракт до 2027 года.

В сезоне-2024/25 Богдан Конюшков провел 67 матчей за «Торпедо » в регулярке и набрал 17 (3+14) очков при полезности «минус 5». В плей-офф на его счету 1 гол в 4 играх.