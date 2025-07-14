Конюшков о чествовании Овечкина на «Матче года»: «Мурашки пошли. Каждый гордится, что русский игрок побил великий рекорд»

Богдан Конюшков оценил чествование Александра Овечкина на «Матче года».

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.

Нападающему посвятили видеоролик, который показали перед началом матча между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

– Удивились тем, как встретили Александра Овечкина на «Матче года»?

– Да. Мурашки пошли. Посмотрели ролик, все похлопали. Он более чем достоин такого.

Думаю, каждый гордится, что русский игрок побил такой великий рекорд. Я даже смотрел в прямом эфире, как он забил этот гол, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков .

Замула об Овечкине: «Его броски ломают кости. В «Филадельфии» защитники садились под его удары – все надолго выбывали. Тяжело найти способ сдержать Сашу»