Конюшков о лагере «Монреаля»: «На других посмотрел, себя показал. Руководство сказало: «Неплохой английский, но стоит улучшать»

Богдан Конюшков поделился мнением о тренировочном лагере «Монреаля».

Защитник «Торпедо» посетил лагерь команды, выбравшей его на драфте НХЛ в 2023 году.

– Какие у вас остались впечатления от тренировочного лагеря «Монреаля»?

– Отличные. Познакомился с руководством и игроками. Было интересно, себя показал, на других посмотрел. Для меня хороший опыт.

– Сказали, что ждут вас потом в команде?

– Сказали стандартные вещи: «Спасибо, что приехал. Спасибо за тренировки. Неплохой английский, но стоит улучшать».

– У вас есть в планах играть за сборную НХЛ в «Матче года» через несколько лет?

– Пока нет таких планов. Дай бог, что так сложится, – сказал Богдан Конюшков .