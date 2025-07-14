Конюшков о лагере «Монреаля»: «На других посмотрел, себя показал. Руководство сказало: «Неплохой английский, но стоит улучшать»
Богдан Конюшков поделился мнением о тренировочном лагере «Монреаля».
Защитник «Торпедо» посетил лагерь команды, выбравшей его на драфте НХЛ в 2023 году.
– Какие у вас остались впечатления от тренировочного лагеря «Монреаля»?
– Отличные. Познакомился с руководством и игроками. Было интересно, себя показал, на других посмотрел. Для меня хороший опыт.
– Сказали, что ждут вас потом в команде?
– Сказали стандартные вещи: «Спасибо, что приехал. Спасибо за тренировки. Неплохой английский, но стоит улучшать».
– У вас есть в планах играть за сборную НХЛ в «Матче года» через несколько лет?
– Пока нет таких планов. Дай бог, что так сложится, – сказал Богдан Конюшков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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