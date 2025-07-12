Аатос Койву о кумирах детства: «Когда отец играл за «Анахайм», Перри был в огне и забивал кучу голов. Позже я пытался взять себе что-то из игры Ахо»
Сын Саку Койву назвал Кори Перри кумиром детства.
19-летний Аатос был выбран «Монреалем» в третьем раунде драфта-2025.
– Кто был твоим любимым игроком в НХЛ, когда ты рос? Ты пытался подражать ему в стиле игры?
– У меня не было одного конкретного игрока. Конечно, мой отец (Саку Койву – Спортс’‘) был ролевой моделью. Я был на его играх и все такое.
Когда он играл за «Анахайм», то у него в партнерах был Кори Перри. Мне нравилось смотреть за ним, тогда он был в огне и забивал кучу голов.
Когда я подрос, то пытался взять себе что-то из манеры игры Себастьяна Ахо. У нас похожий стиль, я записывал за ним некоторые моменты, – сказал Аатос Койву.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Монреаля»
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