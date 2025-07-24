Быков о Ротенберге-тренере: «Рано делать выводы. Кто не набивал шишек? Даже великие падали, важно правильно встать, сделать анализ и идти дальше»

Вячеслав Быков поделился мнением о Романе Ротенберге.

Ранее СКА уволил Ротенберга с поста главного тренера. 1 июля он вошел в совет директоров «Динамо ».

– В СКА вы пересеклись с тогда еще совсем молодым менеджером Романом Ротенбергом. Что о нем скажете? Стоило ли ему подаваться в тренеры?

– Роман доказал, что он очень хороший, достаточно продуктивный и сильный руководитель. Умеет собрать команду, поставить задачу и мотивировать людей добиваться результата.

Что касается тренерской стези, то, мне кажется, пока рано делать выводы. Если что-то не получилось, то это не значит, что он окончил изучать и познавать эту профессию. Кто не набивал шишек? Даже великие тоже падали.

Важно правильно встать, сделать анализ и идти дальше. Заразить команду своими идеями и энергетикой не только на льду, но и вне его. У него это есть, – сказал бывший главный тренер СКА и сборной России Вячеслав Быков.