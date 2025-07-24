Леонид Вайсфельд: «Ларионов-младший – один из лучших центров КХЛ по мозгам и работе рук. Но у него слабая функциональная подготовка, он подвержен травмам»

Леонид Вайсфельд поделился мнением об Игоре Ларионове-младшем.

Ларионов-младший ранее подписал контракт со СКА. Главным тренером команды является отец форварда Игорь Ларионов-старший.

– Как относитесь к связке Ларионовых тренер-отец – сын-хоккеист? Насколько это эффективно и стоит ли всех разговоров, которые неминуемо вокруг этого начнутся?

– Мне кажется, тут нужно не в контексте отец-сын рассматривать ситуацию. Важно понять, подходит хоккеист тренеру или нет. И Ларионов, допустим, отдает отчет себе в этой проблеме, идет на этот шаг. Понимает все риски. И наверное, все это учитывает.

Скажу так. Что касается Ларионова-младшего, по мозгам и работе рук он один из лучших центров лиги. Другой вопрос в том, что у него очень слабая функциональная подготовка и он подвержен травмам. Основная проблема в этом.

Хотя статистика-то у него неплохая. Но все равно сейчас никто не смотрит на его качества, все говорят о том, что он сын главного тренера. Давление в этом контексте будет и на старшего, и на младшего, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.