Ротенберг поздравил Быкова с 65-летием: «Золото в Квебеке и Берне вернули России статус сильнейшей сборной планеты. Со СКА мы завоевали Кубок Гагарина, горжусь, что прошел путь с вами»

Роман Ротенберг поздравил Вячеслава Быкова с днем рождения.

Сегодня, 24 июля, экс-главному тренеру сборной России Быкову исполнилось 65 лет.

«Сегодня юбилей у выдающегося человека и настоящей легенды нашего хоккея – поздравляю с днем рождения Вячеслава Аркадьевича Быкова!

Пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, человек, чье имя навсегда вписано в историю советского и российского хоккея как игрока, тренера и наставника. Его блестящая игровая карьера – это пример высочайшего мастерства, интеллекта на льду и уважения к команде.

Как тренер Вячеслав Аркадьевич подарил стране незабываемые эмоции: золото чемпионатов мира в Квебеке (2008) и Берне (2009) вернули сборной России статус сильнейшей команды планеты. А вместе со СКА мы сделали то, что ранее считалось невозможным – впервые в истории Санкт-Петербурга и клуба завоевали Кубок Гагарина. Это было по-настоящему историческое достижение, и я горжусь, что прошел этот путь рядом с вами.

Вячеслав Аркадьевич – это человек, который вдохновляет своим примером, уровнем мышления и уважением к хоккею. Его вклад в развитие отечественного хоккея – колоссальный, и мы все ему за это бесконечно благодарны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и новых свершений», – написал член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг.