Быков о переходе в ЦСКА: «Сказал, что у меня бронь от армии, хочу остаться в «Тракторе». На что мне дали ответ: если призовут в ЦСКА и будешь рыпаться, поедешь служить в Сибирь»

Вячеслав Быков вспомнил о своем переходе из «Трактора» в ЦСКА.

– Как вы вообще переходили из «Трактора» в ЦСКА? Сами хотели или это было «предложение, от которого невозможно отказаться»?

– Эта история длилась два года. После сезона-1980/81 легендарный армейский селекционер Борис Шагас приехал в Челябинск и сказал, что меня хотят видеть в армейском клубе.

Потом меня пригласили во вторую сборную, которая выступала на турнире в Ленинграде. К сожалению, я получил травму и не смог доиграть турнир до конца.

Главный тренер «Трактора » Геннадий Цыгуров знал, да я и не скрывал, что меня приглашают в ЦСКА. Но в первый раз ответил, что у меня в сельскохозяйственном институте на кафедре механизации и электрификации сельского хозяйства есть бронь от армии из-за военной кафедры. Могу учиться и играть в хоккей одновременно, так что хочу еще остаться в «Тракторе». На что мне дали четкий ответ: есть у вас там военная кафедра или нет, но если тебя призовут в ЦСКА и ты будешь рыпаться, то поедешь служить куда-нибудь в роту в Сибирь. А если все будет хорошо, то тебе дадут шанс в легендарном клубе.

В первый год я отвертелся, и Геннадий Федорович [Цыгуров] меня защитил. А на второй уже сказал: «Грызи науку великого клуба и достигай вершин». Попрощались очень по-доброму, – сказал экс-нападающий Вячеслав Быков .