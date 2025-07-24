Быков о том, как игроки сборной СССР выпивали с Тихоновым в Калгари: «Без фанатизма, чисто символически. Для него это был способ показать уважение к тому, что мы сделали»

Вячеслав Быков вспомнил о работе с тренером сборной СССР Виктором Тихоновым.

– Ларионов рассказывал, что в Калгари был единственный случай, когда игроки выпивали с Тихоновым: главный тренер зашел в номер к нему и Крутову, собрали первую пятерку и вас с Хомутовым, доктор нарезал бутербродиков с черной икоркой.

– Это было без фанатизма и пафоса, чисто символически. Мне кажется, это был для него способ показать уважение к тому, что мы сделали.

Тихонову как человеку тоже было тяжело. Он редко когда и кому открывал душу.

– Вы когда-нибудь вообще с Тихоновым говорили по душам? Может, когда он уже на пенсии был?

– Он приходил в раздевалку, и я, молодой тренер, советовался с ним. И ходил к нему, когда только начинал в ЦСКА. Зачем стесняться?

Но в первый раз он отреагировал так: «Какой ты хитрый – сразу тебе все выдавай! Поработай, сам опыт обрети, своих шишек набей». Но потом все равно приходил и подсказывал. Потому что это родной клуб и когда-то он меня туда из Челябинска вытащил. Куда деваться? – сказал экс-нападающий Вячеслав Быков.

Напомним, сборная СССР выиграла золото на Олимпиаде-1988 в Калгари.