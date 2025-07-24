Крайдер сравнил себя с одним из Людей Икс из-за металлической пластины в руке после операции: «Теперь у меня рука как у Росомахи»

Крис Крайдер сравнил себя с Росомахой из Людей Икс после операции на руке.

В прошедшем сезоне 34-летний форвард выступал за «Рейнджерс », а в июне был обменян в «Анахайм». По ходу чемпионата у Крайдера было несколько травм, из-за которых он пропустил несколько матчей.

«Стоило хоть немного напрячься – и все возвращалось к нулю», – заявил Крайдер.

По окончании сезона форвард перенес операцию, в ходе которой в руку ему вставили металлическую пластину для фиксации. После этого у Крайдера остался шрам длиной около 8 сантиметров.

«Теперь у меня рука как у Росомахи. Я много работаю здесь, в тренажерном зале, стараюсь поддерживать форму как могу», – добавил нападающий «Анахайма ».