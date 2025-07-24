Крайдер сравнил себя с одним из Людей Икс из-за металлической пластины в руке после операции: «Теперь у меня рука как у Росомахи»
Крис Крайдер сравнил себя с Росомахой из Людей Икс после операции на руке.
В прошедшем сезоне 34-летний форвард выступал за «Рейнджерс», а в июне был обменян в «Анахайм». По ходу чемпионата у Крайдера было несколько травм, из-за которых он пропустил несколько матчей.
«Стоило хоть немного напрячься – и все возвращалось к нулю», – заявил Крайдер.
По окончании сезона форвард перенес операцию, в ходе которой в руку ему вставили металлическую пластину для фиксации. После этого у Крайдера остался шрам длиной около 8 сантиметров.
«Теперь у меня рука как у Росомахи. Я много работаю здесь, в тренажерном зале, стараюсь поддерживать форму как могу», – добавил нападающий «Анахайма».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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