Андрей Никонов: «Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало. Нужно брать трофей»

Андрей Никонов положительно оценил свой переход в «Трактор» из «Сочи».

В прошедшем сезоне челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» 1-4 в серии.

– Этим летом вы перешли из «Сочи» в «Трактор». Что для вас значит этот переход?

– Очень рад перейти в команду с такими традициями. Это для меня новый вызов, очень хорошо оцениваю этот переход.

«Трактор» играл в финале Кубка Гагарина, но этого мало, нужно брать трофей. Поэтому жду начала сезона в составе челябинского клуба, все только начинается, – сказал нападающий «Трактора» Андрей Никонов.