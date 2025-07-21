Никонов об Овечкине: «При таких достижениях он остался человеком, самым простым в общении. Он все расскажет и покажет, когда подойдешь к нему»
Андрей Никонов заявил, что Александр Овечкин прост в общении.
– Легендарный Александр Овечкин часто приезжает в гости в родное «Динамо». Удавалось ли с ним пересечься, когда играли за московский клуб?
– Да, пару раз пересекались, он приходил к нам в «Динамо» на открытую тренировку. В общении самый простой человек.
Самое приятное, что при таких достижениях он остался человеком. Когда подойдешь к нему, он все расскажет и покажет, – сказал форвард «Трактора», ранее выступавший за «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Московский комсомолец»
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