Терещенко о КХЛ: «Игроков никто не защищает. В НХЛ в профсоюз платят 22% от контракта, у нас и 10% никто не отдаст. Нужна солидарность всех хоккеистов и агентов»
– К сожалению, у нас никто игроков не защищает.
– Может, тогда стоит рассмотреть возможность создания профсоюза игроков КХЛ?
– После первого профсоюза в это уже никто не будет верить. В НХЛ хоккеисты платят в профсоюз около 22% от контракта, а у нас даже 10% никто отдавать не будет. В профсоюзе должна быть большая работа, отчисления, спонсоры, финансовая подушка безопасности.
Для этого необходима солидарность всех игроков и агентов. То же самое касается и ситуации, когда клуб прекращает свое существование, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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