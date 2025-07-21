Терещенко о КХЛ: «Игроков никто не защищает. В НХЛ в профсоюз платят 22% от контракта, у нас и 10% никто не отдаст. Нужна солидарность всех хоккеистов и агентов»

Алексей Терещенко порассуждал о необходимости создания профсоюза игроков в КХЛ.

– К сожалению, у нас никто игроков не защищает.

– Может, тогда стоит рассмотреть возможность создания профсоюза игроков КХЛ?

– После первого профсоюза в это уже никто не будет верить. В НХЛ хоккеисты платят в профсоюз около 22% от контракта, а у нас даже 10% никто отдавать не будет. В профсоюзе должна быть большая работа, отчисления, спонсоры, финансовая подушка безопасности.

Для этого необходима солидарность всех игроков и агентов. То же самое касается и ситуации, когда клуб прекращает свое существование, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

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