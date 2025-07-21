Терещенко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Менеджеры должны нести ответственность, разрывается долгосрочный контракт – нужна компенсация. Но Омск все делает по регламенту»

Алексей Терещенко высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

– Что думаете о будущем Ткачева?

– Он сейчас найдет себе клуб, в котором будет играть в первых звеньях. Будем следить, кто его подпишет. Тут важно, какая команда больше заинтересует Владимира . Желаю ему хорошей спортивной карьеры, а самое главное – без травм.

– Очередной долгосрочный контракт в КХЛ был досрочно расторгнут. Как считаете, с чем это может быть связано?

– Это говорит о том, что регламент КХЛ составлен так, что деньги в случае расторжения контракта выплачиваются только за первый год. И то не в полном объеме. В этом вопросе я на стороне ребят.

Менеджеры клубов должны нести ответственность за свои решения. Если они подписывают долгосрочный контракт, значит, рассчитывают на игрока.

А если соглашение разрывается – должна быть компенсация. Это нехорошая история получилась. Но Омск все делает по регламенту, придраться не к чему. К сожалению, у нас никто игроков не защищает.

– Ткачев при этом является одним из самых ценных игроков лиги.

– Однозначно. Но вопрос тут даже не в этом. Такое может произойти с каждым. Без разницы, статусный ты игрок или нет. Хоккейный век недолог. Понятно, что ребята хотят долгосрочные контракты, чтобы можно было строить какие‑то планы.

А здесь ты подписал контракт, и тебе говорят: «До свидания». Причем не просто так, а по регламенту. И мы все это принимаем. Но какая‑то ответственность должна быть, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .