Каблуков из «Авангарда» стал обладателем приза «За верность хоккею». Он провел 1000-й матч в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина

Илья Каблуков признан лучшим играющим ветераном-наставником сезона в КХЛ.

37-летний нападающий «Авангарда » получил приз имени Сергея Гимаева , предназначенный лучшему играющему наставнику.

В прошедшем сезоне Каблуков провел 1000-ю игру в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина.

Форвард набрал 16 (3+13) очков в 42 матчах регулярки. В плей‑офф на счету Каблукова 13 игр и 2 голевых паса.

Награждение состоялось 29 мая в Барвихе на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Каблуков стал 1-м игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 Кубках Гагарина. У Кошечкина, Бирюкова, Петрова и Аверина по 15 участий