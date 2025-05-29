Каблуков из «Авангарда» стал обладателем приза «За верность хоккею». Он провел 1000-й матч в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина
Илья Каблуков признан лучшим играющим ветераном-наставником сезона в КХЛ.
37-летний нападающий «Авангарда» получил приз имени Сергея Гимаева, предназначенный лучшему играющему наставнику.
В прошедшем сезоне Каблуков провел 1000-ю игру в КХЛ и сыграл в рекордном 16-м розыгрыше Кубка Гагарина.
Форвард набрал 16 (3+13) очков в 42 матчах регулярки. В плей‑офф на счету Каблукова 13 игр и 2 голевых паса.
Награждение состоялось 29 мая в Барвихе на церемонии закрытия сезона КХЛ.
Каблуков стал 1-м игроком в истории КХЛ, принявшим участие в 16 Кубках Гагарина. У Кошечкина, Бирюкова, Петрова и Аверина по 15 участий
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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