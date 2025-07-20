«Металлург» – главный претендент на подписание Владимира Ткачева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Авангард » ранее объявил о расторжении соглашения с 29-летним нападающим – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

Сообщалось , что на Ткачева также претендуют «Ак Барс », «Трактор », «Автомобилист» и «Торпедо ».

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний форвард провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».