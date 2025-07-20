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«Металлург» – основной претендент на Ткачева. «Авангард» расторг контракт с форвардом («СЭ»)

«Металлург» – главный претендент на подписание Владимира Ткачева.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

«Авангард» ранее объявил о расторжении соглашения с 29-летним нападающим – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

Сообщалось, что на Ткачева также претендуют «Ак Барс», «Трактор», «Автомобилист» и «Торпедо». 

В минувшем Фонбет Чемпионате КХЛ 29-летний форвард провел только 4 матча из-за травмы и набрал 5 (1+4) очков. В плей-офф на его счету 10 (3+7) баллов за 13 игр при полезности «минус 7».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВладимир Ткачев 1995
logoАк Барс
logoСпорт-Экспресс
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