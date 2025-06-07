Блэкер заработает 80 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)
Джесси Блэкер заработает 80 млн рублей по 2-летнему контракту с «Авангардом».
Об этом сообщает Metaratings.
Вчера «Авангард» подписал контракт с Джесси Блэкером на 2 года.
В прошлом сезоне игрок набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности +11 в 51 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ за «Автомобилист».
В 2 играх плей-офф 34-летний защитник не отметился результативными действиями.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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