Блэкер заработает 80 млн рублей за 2 сезона в «Авангарде» (Metaratings)

Джесси Блэкер заработает 80 млн рублей по 2-летнему контракту с «Авангардом».

Об этом сообщает Metaratings.

Вчера «Авангард » подписал контракт с Джесси Блэкером на 2 года.

В прошлом сезоне игрок набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности +11 в 51 матче регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ за «Автомобилист».

В 2 играх плей-офф 34-летний защитник не отметился результативными действиями.