«Авангард» расторг контракт с Блэкером без выплаты компенсации. Защитника подписали полтора месяца назад
Джесси Блэкер покинул «Авангард», не сыграв ни разу за команду.
«Авангард» сообщил о расторжении контракта с 34-летним защитником по соглашению сторон без выплаты компенсации.
Клуб 6 июня объявил о подписании с Джесси Блэкером соглашения на два сезона. Прежде хоккеист провел четыре сезона в «Автомобилисте».
Ранее появилась информация, что «Авангард» интересуется двумя иностранными защитниками – Джозефом Чеккони и Максимом Лажойе.
Также сообщалось, что Блэкер вернется в «Автомобилист».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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