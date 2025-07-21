«Авангард» расторг контракт с Блэкером без выплаты компенсации. Защитника подписали полтора месяца назад

Джесси Блэкер покинул «Авангард», не сыграв ни разу за команду.

«Авангард» сообщил о расторжении контракта с 34-летним защитником по соглашению сторон без выплаты компенсации.

Клуб 6 июня объявил о подписании с Джесси Блэкером соглашения на два сезона. Прежде хоккеист провел четыре сезона в «Автомобилисте ».

Ранее появилась информация, что «Авангард » интересуется двумя иностранными защитниками – Джозефом Чеккони и Максимом Лажойе.

Также сообщалось , что Блэкер вернется в «Автомобилист».