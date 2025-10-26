Капризов сделал передачу в матче с «Ютой». У форварда «Миннесоты» 5+6 в 9 играх

Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Ютой» (2:6).

Форвард «Миннесоты» набрал 11-е (5+6) очко в сезоне, всего он провел 9 игр.

Сегодня за 23:58 – лучший показатель среди полевых игроков «Уайлд» (7:03 – в большинстве) – у россиянина 3 броска в створ ворот, 3 потери шайбы, полезность – «минус 1».