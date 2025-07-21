Вайсфельд о Ткачеве: «Нельзя расторгать контракты – ни с увеличением, ни с уменьшением. Плохо влияет на имидж КХЛ. Заплатите 100% компенсации, пускай идет рыбу ловит на даче»

Леонид Вайсфельд оценил расторжение контракта Владимира Ткачева и «Авангарда».

Клуб ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом – оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

– Ткачев – тут два аспекта. Все говорят, что Буше что-то не очень доволен им был. Но мне кажется, что здесь другая история.

Вы сначала даете контракт на 120 миллионов рублей, а потом говорите, что не вписываетесь в потолок. Вы когда давали 120 миллионов рублей, то об этом не думали?

Проблема заключается в том, и я уже давно об этом говорю, что лига должна озаботиться этим. Нельзя расторгать действующие контракты – ни с увеличением, ни с уменьшением.

Даже посмотрим на НХЛ, как у них это работает, а они уже больше 100 лет играют. Они все уже это отработали, все уже знают. Условно Сорокин подписал новый контракт, но сначала он должен отработать старый.

Закончился старый контракт, и у него начался новый. Они ждали, пока старый контракт закончился. И так везде должно быть.

Просто эти расторжения, мне кажется, очень плохо влияют на имидж лиги, когда подписывают игрока на пять лет, а через год спокойно расторгают, выплачивают 20% и до свидания. Так и на 50 лет могли подписать. Чего мелочиться?

– Что делать с расторжениями тренеров?

– Ничего. 100% заплатите компенсации, и пускай он идет рыбу ловит на даче, сидит в течение пяти-десяти лет. В НХЛ ведь были такие прецеденты.

Были ведь примеры, когда в Северной Америке тренер получал деньги по контракту и не работал, – сказал бывший генеральный менеджер КХЛ Леонид Вайсфельд.