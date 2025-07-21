Быков о Ковальчуке в финале ЧМ-2008: «Столько грязи вылили! Шло такое давление, что он не должен играть... Вплоть до высоких чиновников. Это был такой абсурд!»

Вячеслав Быков высказался о давлении из-за Ильи Ковальчука на ЧМ-2008.

Сборная России обыграла команду Канады (5:4 ОТ) в финале турнира в Квебеке. Нападающий Илья Ковальчук сделал дубль, сравняв счет в третьем периоде и забив победный гол в овертайме.

– Ковальчук добился самого главного признания при вашем непосредственном участии. Мне всегда было интересно, какую кнопку вы нашли у него в душе, потому что далеко не всем тренерам это удавалось. Да и в Квебеке ситуация была непростой – ноль голов до финала, дисквалификация за матч-штраф на полуфинал.

– На него вылили столько грязи! Ваши коллеги, к сожалению.

Скажу больше: на меня шло такое давление, что он не должен играть в финале... Вплоть до высоких чиновников. Это был такой абсурд! Но мне было без разницы.

Потому что мои игроки – это моя семья, и я знаю их лучше, чем все эти функционеры. Просто прихватывает иногда, когда вспоминаешь.

– Вячеслав Аркадьевич, вы плачете?!

– Комок к горлу подходит. Я их всегда считал семьей. И сейчас считаю.

Потому что нас объединяет очень многое. И это очень важно, когда ты веришь человеку и знаешь, что он не подведет. Я же был первым тренером, который отменил сборы.

Некоторые опытные коллеги в связи с этим смотрели на меня не очень хорошо. Но мы доказали, что это возможно. Важно доверять людям. Они это оценят.

– У вас в день финала Квебека было какое-то внутреннее чувство, что именно Ковальчуку суждено стать его главным героем?

– Если скажу «да», то буду первым лжецом, ха-ха! Но в том, что он должен играть и быть на площадке в ответственные моменты, не сомневался.

Мы верили в него до конца, и этими двумя голами он поставил в угол своих «доброжелателей» и показал, что мы были правы, – сказал Вячеслав Быков.