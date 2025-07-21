Кара попробовал кофе лювак на Бали: «Его производят местные зверьки мусанги. Они едят кофейные ягоды, затем перерабатывают их естественным путем»
Владислав Кара рассказал о том, как попробовал кофе лювак в Индонезии.
– Как прошел твой отпуск?
– Ремонт начал делать в квартире в Петербурге. Потом на Бали полетели с девушкой. Я в первый раз был в Индонезии. Отдохнули.
Ездили на экскурсии, на снорклинг. На кофейных плантациях попробовали кофе лювак. Его производят местные зверьки мусанги.
Они едят кофейные ягоды, затем перерабатывают их естественным путем. И потом эти зерна высушиваются, а из них готовят один из самых дорогих в мире сортов кофе.
– Самый необычный напиток, который ты пробовал?
– Пожалуй, да! – сказал нападающий «Сибири» Владислав Кара.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Allhockey.ru
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