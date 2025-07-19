«Авангард» объявил о расторжении контракта с Ткачевым: «Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог. Но мы точно знаем, что Омск навсегда покинуть невозможно»
Вчера стало известно, что омский клуб расторг соглашение с форвардом. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.
«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.
Хоккей – суровый спорт не только потому, что каждый матч полон столкновений и драматических сюжетов, все это присуще и околохоккейной жизни.
Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог.
Но мы не говорим «прощай», мы говорим «удачи» — и точно знаем, что «Авангард» (как и Омск) навсегда покинуть невозможно», – говорится в подписи к выложенному клубом в телеграм-канал видеоролику с нарезкой голов Ткачева.
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Контракты в КХЛ никого не волнуют – с ними можно делать что угодно