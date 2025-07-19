«Авангард» объявил о расторжении контракта с Ткачевым: «Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог. Но мы точно знаем, что Омск навсегда покинуть невозможно»

«Авангард» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ткачевым.

Вчера стало известно, что омский клуб расторг соглашение с форвардом. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

«Хоккейный клуб «Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачевым.

Хоккей – суровый спорт не только потому, что каждый матч полон столкновений и драматических сюжетов, все это присуще и околохоккейной жизни.

Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог.

Но мы не говорим «прощай», мы говорим «удачи» — и точно знаем, что «Авангард » (как и Омск) навсегда покинуть невозможно», – говорится в подписи к выложенному клубом в телеграм-канал видеоролику с нарезкой голов Ткачева .

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