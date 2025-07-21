Оши за 9,85 млн долларов выставил на продажу дом в пригороде Вашингтона. Экс-форвард «Кэпиталс» перебрался в Миннесоту после завершения карьеры

Ти Джей Оши продает дом в Вашингтоне почти за 10 млн долларов.

Американский хоккеист ранее сообщил о завершении профессиональной карьеры после того, как у него завершился контракт с «Вашингтоном ».

Форвард выступал за «Кэпиталс» с 2015 года и выиграл с командой Кубок Стэнли в 2018 году. Прошлый сезон хоккеист пропустил из-за травмы спины.

Хоккеист и его семья перебрались в Миннесоту из Вашингтона.

Ти Джей Оши выставили свой дом в Маклине, штат Вирджиния, на продажу за 9,85 миллиона долларов.

В общей сложности в лиге Ти Джей Оши провел 1010 матчей в регулярных чемпионатах, набрав 694 (301+393) очка. В розыгрышах Кубка Стэнли в активе хоккеиста 69 (34+35) баллов в 106 играх.