Давыдов про «Авангард»: «Ход с Ткачевым – непопулярный, Буше сильно рискует. Давление будет очень высоким – его можно снять только безупречным результатом»

Виталий Давыдов заявил о риске со стороны Ги Буше в отношении Владимира Ткачева.

«Авангард » ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.

Также сообщалось , что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев.

«Сразу было понятно, что новый тренер из Канады будет ставить свой хоккей – силовой, агрессивный, в стиле «тяни-толкай».

Ткачев в него не вписывается, тем более после тяжелой травмы.

Я считаю, что тренер Буше очень сильно рискует. Ход с Ткачевым – непопулярный. Он заставляет задуматься и болельщиков, и хоккеистов команды.

Давление на Буше в сезоне будет очень высоким, его можно снять только безупречным результатом. Права на ошибку уже нет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.