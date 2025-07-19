Давыдов про «Авангард»: «Ход с Ткачевым – непопулярный, Буше сильно рискует. Давление будет очень высоким – его можно снять только безупречным результатом»
Виталий Давыдов заявил о риске со стороны Ги Буше в отношении Владимира Ткачева.
«Авангард» ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.
Также сообщалось, что главный тренер команды Ги Буше поставил клубу условие – либо он, либо Ткачев.
«Сразу было понятно, что новый тренер из Канады будет ставить свой хоккей – силовой, агрессивный, в стиле «тяни-толкай».
Ткачев в него не вписывается, тем более после тяжелой травмы.
Я считаю, что тренер Буше очень сильно рискует. Ход с Ткачевым – непопулярный. Он заставляет задуматься и болельщиков, и хоккеистов команды.
Давление на Буше в сезоне будет очень высоким, его можно снять только безупречным результатом. Права на ошибку уже нет», – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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