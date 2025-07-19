Гендиректор «Челябинска» и «Трактора» Савин: «Не будет сокращения ресурсов, либо развития других направлений за счет «Трактора». Рассчитываем на синергию футбола и хоккея»
Функционер ранее был назначен генеральным директором ФК «Челябинск». Также он является генеральным директором «Трактора».
– Как изменятся ваши обязанности в «Тракторе», будет ли часть из них передана другим сотрудникам?
– В хоккейном клубе не будет никаких изменений, так как у нас на протяжении многих лет эффективно работает вся структура и собрана хорошая управленческая команда.⠀
– Как может повлиять на «Трактор» назначение в футбольный клуб?
– Назначение в футбольный клуб никоим образом не повлияет на «Трактор».
Когда мы обсуждали назначение, то детально проговаривали вопрос эффективности совмещения. Уверен, что работа в «Тракторе» никак не пострадает.
Моя главная задача сейчас – наладить систему управления в клубе. Непосредственно спортивными вопросами будут заниматься профессиональные менеджеры, имеющие большой опыт в футболе.
– Что можете сказать болельщикам «Трактора», которые опасаются, что клуб получит меньше внимания и ресурсов?
– Я благодарю всех за поддержку. Хочу заверить, что не будет никакого сокращения ресурсов, либо развития других направлений за счет «Трактора».
Мы наоборот рассчитываем на синергию от футбола и хоккея. Эти два самых популярных видов спорта будут дополнять друг друга и усиливать итоговый результат.
Рассчитываю на поддержку со стороны команд и болельщиков в предстоящем сезоне, – сказал Иван Савин.