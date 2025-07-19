Гендиректор «Трактора» Савин занял аналогичную должность в ФК «Челябинск» из Первой лиги

Иван Савин стал генеральным директором «Челябинска».

Он также является генеральным директором выступающего в КХЛ «Трактора ».

Иван Савин сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области.

«Рад оказаться в футбольном клубе «Челябинск». Прежде всего, хочу поздравить болельщиков с выходом в Первую лигу.

Футбол и хоккей – два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего.

Моя основная задача на первом этапе – организовать эффективное управление в клубе.

Футбол – командная игра. Мы все будем действовать единым целом, чтобы добиться нужных нам результатов», – сказал Иван Савин.