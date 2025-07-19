Гендиректор «Трактора» Савин занял аналогичную должность в ФК «Челябинск» из Первой лиги
Иван Савин стал генеральным директором «Челябинска».
Он также является генеральным директором выступающего в КХЛ «Трактора».
Иван Савин сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области.
«Рад оказаться в футбольном клубе «Челябинск». Прежде всего, хочу поздравить болельщиков с выходом в Первую лигу.
Футбол и хоккей – два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего.
Моя основная задача на первом этапе – организовать эффективное управление в клубе.
Футбол – командная игра. Мы все будем действовать единым целом, чтобы добиться нужных нам результатов», – сказал Иван Савин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челябинска»
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