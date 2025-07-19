На Ткачева претендуют «Ак Барс», «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист». Сообщалось также о предложении «Торпедо»
Несколько клубов КХЛ проявляют интерес к Владимиру Ткачеву.
«Авангард» ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.
Претендентами на форварда являются «Трактор», «Автомобилист», «Ак Барс» и «Металлург», об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Прежде также появилась информация о предложении к хоккеисту со стороны «Торпедо».
«Авангард» слил Владимира Ткачева – звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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