На Ткачева претендуют «Ак Барс», «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист». Сообщалось также о предложении «Торпедо»

Несколько клубов КХЛ проявляют интерес к Владимиру Ткачеву.

«Авангард » ранее сообщил о расторжении контракта с нападающим.

Претендентами на форварда являются «Трактор », «Автомобилист », «Ак Барс » и «Металлург », об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Прежде также появилась информация о предложении к хоккеисту со стороны «Торпедо».

«Авангард» слил Владимира Ткачева – звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера