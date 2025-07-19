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«Барыс» подписал пробные контракты до 31 августа с Джохаром Дударкиевым, Бейбарысом Оразовым, Диханбеком, Симоновым и еще 8 игроками

«Барыс» подписал пробные контракты с 12 игроками.

Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны до 31 августа. 

Вратарь: Джохар Дударкиев (провел 1 матч за молодежную сборную Казахстана на МЧМ-2025).

Защитники: Мади Диханбек (30 игр за клуб в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ, 0+0), Бейбарыс Оразов (48 игр, 1+0), Кирилл Никитин.

Нападающие: Руслан Оспанов (30 игр, 1+0), Семен Симонов (24 игры, 3+1), Кирилл Ляпунов (16 игр, 1+1), Кирилл Канкин, Николай Шульга (9 игр, 0+3), Адиль Бейсембаев, Асанали Русланулы, Владимир Корчагин.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Барыса»
logoДжохар Дударкиев
logoКХЛ
logoРуслан Оспанов
Кирилл Канкин
logoБарыс
logoСемен Симонов
logoМади Диханбек
logoКирилл Никитин
Владимир Корчагин
logoБейбарыс Оразов
Адиль Бейсембаев
logoНиколай Шульга
logoКирилл Ляпунов
Асанали Русланулы
logoSports – Казахстан
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