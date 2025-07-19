«Барыс» подписал пробные контракты до 31 августа с Джохаром Дударкиевым, Бейбарысом Оразовым, Диханбеком, Симоновым и еще 8 игроками
«Барыс» подписал пробные контракты с 12 игроками.
Соглашения со всеми хоккеистами рассчитаны до 31 августа.
Вратарь: Джохар Дударкиев (провел 1 матч за молодежную сборную Казахстана на МЧМ-2025).
Защитники: Мади Диханбек (30 игр за клуб в прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ, 0+0), Бейбарыс Оразов (48 игр, 1+0), Кирилл Никитин.
Нападающие: Руслан Оспанов (30 игр, 1+0), Семен Симонов (24 игры, 3+1), Кирилл Ляпунов (16 игр, 1+1), Кирилл Канкин, Николай Шульга (9 игр, 0+3), Адиль Бейсембаев, Асанали Русланулы, Владимир Корчагин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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