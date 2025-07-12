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Морозов о «Барысе»: «КХЛ получила финансовые гарантии. У клуба есть дополнительный спонсор, он будет привлекать тренеров из другой страны»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ получила финансовые гарантии от «Барыса».

Таким образом, казахстанский клуб сможет принять участие в КХЛ в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что «Барыс» может возглавить российский тренер. Частный спонсор готов дать около 300 млн рублей на легионеров. 

«От «Барыса» есть финансовые гарантии. Будем разговаривать с руководством 16‑го числа [в июле]. По нашей информации, там есть дополнительный спонсор, который будет привлекать тренеров из другой страны», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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