Морозов о «Барысе»: «КХЛ получила финансовые гарантии. У клуба есть дополнительный спонсор, он будет привлекать тренеров из другой страны»
Алексей Морозов заявил, что КХЛ получила финансовые гарантии от «Барыса».
Таким образом, казахстанский клуб сможет принять участие в КХЛ в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что «Барыс» может возглавить российский тренер. Частный спонсор готов дать около 300 млн рублей на легионеров.
«От «Барыса» есть финансовые гарантии. Будем разговаривать с руководством 16‑го числа [в июле]. По нашей информации, там есть дополнительный спонсор, который будет привлекать тренеров из другой страны», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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