Морозов о «Барысе»: «КХЛ получила финансовые гарантии. У клуба есть дополнительный спонсор, он будет привлекать тренеров из другой страны»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ получила финансовые гарантии от «Барыса».

Таким образом, казахстанский клуб сможет принять участие в КХЛ в следующем сезоне. Ранее сообщалось , что «Барыс » может возглавить российский тренер. Частный спонсор готов дать около 300 млн рублей на легионеров.

«От «Барыса» есть финансовые гарантии. Будем разговаривать с руководством 16‑го числа [в июле]. По нашей информации, там есть дополнительный спонсор, который будет привлекать тренеров из другой страны», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.