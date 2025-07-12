Дементьев об уходе Толчинского: «В СКА пришли люди, великолепно знающие, как использовать игроков. Сергей не получал много игрового времени и не желал оставаться, возможно»

Алексей Дементьев высказался об уходе Сергея Толчинского из СКА.

Во вторник 30-летний форвард подписал контракт на два года с «Металлургом ». Сообщалось , что Толчинский получит по 77 млн рублей за каждый год соглашения.

«В СКА пришли новые люди, которые знают рынок игроков, понимают, кого и как из хоккеистов текущего состава могу использовать. Они это великолепно знают. Так что сложно говорить, потеря ли это.

Возможно, и Сергей, учитывая, что не получал много игрового времени в прошедшем сезоне, не желал оставаться. Мы не знаем, какие переговоры велись в самом клубе», – сказал агент и хоккейный эксперт.