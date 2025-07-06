Голдобин об Овечкине и Малкине: «Великие люди! Есть мечта – уехать к ним, поиграть в НХЛ, будет шанс, может»
Николай Голдобин заявил, что мечтает сыграть с Александром Овечкиным в НХЛ.
– У Овечкина и Малкина заканчиваются контракты в НХЛ. Овечкин, возможно, вернется в «Динамо»...
– Ух ты, не слышал об этом!
– Ждете этих легенд в КХЛ?
– Конечно, жду! Но у меня есть мечта уехать к ним, поиграть в НХЛ. Может, будет какой-то шанс. Возможно, там поиграем вместе (смеется).
– Будете ли просить Малкина перейти в «Спартак»?
– Нет, конечно (смеется). Это великие люди! Они куда хотят, туда и улетают, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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