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Голдобин об Овечкине и Малкине: «Великие люди! Есть мечта – уехать к ним, поиграть в НХЛ, будет шанс, может»

Николай Голдобин заявил, что мечтает сыграть с Александром Овечкиным в НХЛ.

– У Овечкина и Малкина заканчиваются контракты в НХЛ. Овечкин, возможно, вернется в «Динамо»...

– Ух ты, не слышал об этом!

– Ждете этих легенд в КХЛ?

– Конечно, жду! Но у меня есть мечта уехать к ним, поиграть в НХЛ. Может, будет какой-то шанс. Возможно, там поиграем вместе (смеется).

– Будете ли просить Малкина перейти в «Спартак»?

– Нет, конечно (смеется). Это великие люди! Они куда хотят, туда и улетают, – сказал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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