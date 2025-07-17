Аскаров – 3-й в рейтинге вратарей до 25 лет по версии сайта НХЛ. Вульф – 1-й, Найт – 2-й, Огастин – 6-й, Леви – 8-й
Ярослав Аскаров вошел в топ-10 вратарей НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.
Первое место среди голкиперов, не достигших 25-летнего возраста, занял Дастин Вульф из «Калгари». Вторым стал Спенсер Найт из «Чикаго».
Полный список выглядит следующим образом:
1. Дастин Вульф («Калгари»);
2. Спенсер Найт («Чикаго»);
3. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);
4. Лееви Мериляйнен («Оттава»);
5. Джейкоб Фаулер («Монреаль»);
6. Трей Августин («Детройт»);
7. Джет Гривс («Коламбус»);
8. Девон Леви («Баффало»);
9. Йеспер Валльстедт («Миннесота»);
10. Йоэль Бломквист («Питтсбург»).
Никишин – 9-й в рейтинге защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ. Лидирует Сэндерсон, Фэйбер – 2-й, Хатсон – 5-й, Люк Хьюз – 6-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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