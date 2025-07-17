«Куньлунь» хочет выменять Ливо у «Салавата» (Артур Хайруллин)

«Куньлунь» заинтересован в приобретении Джошуа Ливо у «Салавата Юлаева».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно , что на лучшего бомбардира сезона в Фонбет чемпионате КХЛ претендуют СКА и «Трактор». Агент хоккеиста опровергал эту информацию.

В прошлом сезоне Ливо набрал за «Салават » 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2».

Агент Ливо: «Он игрок «Салавата», о других вариантах речи не шло. В контракте есть запрет на обмен, на нас никто не выходил»