Орлов о влиянии -4 в третьем матче с «Флоридой» на новый контракт: «Мы все несем ответственность за поражение. В первых раундах я хорошо играл»

Орлов считает, что матчи против «Флориды» не повлияли на переговоры по контракту.

Дмитрий Орлов перешел из «Каролины» в «Сан-Хосе », заключив договор на два сезона с кэпхитом 6,5 млн долларов в год. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,75 млн долларов.

В серии с «Флоридой» в финале Восточной конференции защитник за пять матчей не совершил ни одного результативного действия, вторую игру завершил с полезностью минус два, третью – минус четыре.

«Я не особо читаю критику. Да, у меня была одна игра, которую я закончил с результатом минус 4. Такое бывает. Это хоккей. Я вернулся и показал хорошую игру в следующем матче. В плей-офф главное – быстро двигаться дальше, учиться на своих ошибках и в следующий раз играть лучше. Серия проходит быстро, и нельзя зацикливаться на прошлом.

Я не думал [о том, что третий матч серии повлиял на переговоры]. Я хорошо играл в первых двух раундах, наша команда мощно смотрелась. В конечном счете все мы несем ответственность за поражение от «Флориды».

Я знаю, когда совершаю ошибки, нет нужды мне об этом напоминать», – сказал защитник.