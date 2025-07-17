Орлов о переходе в «Сан-Хосе»: «Семейное решение. Последние два года были тяжелыми, особенно психологически – можно сказать, это перезапуск»

Дмитрий Орлов прокомментировал переход в «Сан-Хосе».

33-летний защитник подписал двухлетний контракт со средней годовой зарплатой (кэпхитом) 6,5 млн долларов.

«Это было семейное решение. Мы рассматривали предложения от разных команд. Не буду вдаваться в подробности, но мы посчитали, что это лучший вариант на данном этапе карьеры.

Можно сказать, это перезапуск. Последние два года были тяжелыми, особенно в психологическом плане. Теперь все будет по-новому: новая команда, другая конференция, более длинные перелеты.

Мне нужно будет адаптироваться. «Шаркс» – молодая команда, которая в прошлом сезоне финишировала на последнем месте, но это можно исправить. Главное, что руководство поддерживает нас и видит перспективы.

Я рад этому вызову. Буду самым возрастным игроком в команде, и моя роль может измениться. Интересно посмотреть, как пройдут следующие два года», – сказал защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов .

Орлов о «Сан-Хосе»: «Впервые буду ветераном в команде. Интересно увидеть, на что способны молодые игроки»