Орлов о матчах с «Флоридой»: «Каролина» была не до конца готова психологически. Мы вели 2:0, я посмотрел на их скамейку – все были спокойны. А мы нервничали. В этом и разница»
Дмитрий Орлов объяснил поражение «Каролины» от «Флориды» в плей-офф НХЛ.
«Флорида» – отличная команда. Было много факторов. Обе команды действовали агрессивно, оказывая сильное давление. Не буду вдаваться в подробности, я был частью «Каролины» и хочу оставить это внутренним делом. Возможно, мы были не до конца готовы психологически.
В последнем матче мы вели 2:0, я посмотрел на их скамейку – все были совершенно спокойны. А мы нервничали. В этом и заключается разница.
«Флорида» три года подряд в финале, выиграла два трофея. Это не случайность», – сказал перешедший в «Сан-Хосе» защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RG
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