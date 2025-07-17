Орлов о матчах с «Флоридой»: «Каролина» была не до конца готова психологически. Мы вели 2:0, я посмотрел на их скамейку – все были спокойны. А мы нервничали. В этом и разница»

Дмитрий Орлов объяснил поражение «Каролины» от «Флориды» в плей-офф НХЛ.

«Флорида» – отличная команда. Было много факторов. Обе команды действовали агрессивно, оказывая сильное давление. Не буду вдаваться в подробности, я был частью «Каролины» и хочу оставить это внутренним делом. Возможно, мы были не до конца готовы психологически.

В последнем матче мы вели 2:0, я посмотрел на их скамейку – все были совершенно спокойны. А мы нервничали. В этом и заключается разница.

«Флорида» три года подряд в финале, выиграла два трофея. Это не случайность», – сказал перешедший в «Сан-Хосе» защитник.