Баландин о Шабанове в НХЛ: «Нужно учиться давать интервью, преподнести себя – немаловажный фактор. Там его перевоспитают, хочется пожелать удачи»
– Наши ребята в «Айлендерс» есть, поэтому будет с кем поговорить. Ждем от Шабанова хорошей игры в НХЛ. Дай бог, чтобы все получилось, но будет очень тяжело. Хочется пожелать ему удачи.
– Кто-то считает, что Шабанову за океаном помешает его закрытость.
– Как себя преподнести – немаловажный фактор. Нужно учиться говорить и давать интервью. Там его перевоспитают, и Шабанов поймет, что в НХЛ хоккей поставлен на широкую ногу, что там это крутой бизнес. Это лучшая лига в мире.
– Шабанов начнет в НХЛ общаться с журналистами?
– Обязательно с прессой нужно общаться. Это важно, помимо хорошей игры. Болельщик должен знать, с кем имеет дело.
Но для этого нужно и начать сезон в НХЛ успешно, чтобы была хорошая тема для общения, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.