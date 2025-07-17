Баландин о Шабанове в НХЛ: «Нужно учиться давать интервью, преподнести себя – немаловажный фактор. Там его перевоспитают, хочется пожелать удачи»

Экс-директор «Трактора» Андрей Баландин оценил переход Максима Шабанова в НХЛ.

– Наши ребята в «Айлендерс » есть, поэтому будет с кем поговорить. Ждем от Шабанова хорошей игры в НХЛ. Дай бог, чтобы все получилось, но будет очень тяжело. Хочется пожелать ему удачи.

– Кто-то считает, что Шабанову за океаном помешает его закрытость.

– Как себя преподнести – немаловажный фактор. Нужно учиться говорить и давать интервью. Там его перевоспитают, и Шабанов поймет, что в НХЛ хоккей поставлен на широкую ногу, что там это крутой бизнес. Это лучшая лига в мире.

– Шабанов начнет в НХЛ общаться с журналистами?

– Обязательно с прессой нужно общаться. Это важно, помимо хорошей игры. Болельщик должен знать, с кем имеет дело.

Но для этого нужно и начать сезон в НХЛ успешно, чтобы была хорошая тема для общения, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин .