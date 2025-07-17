Ахтямов о расходах: «Трачу 2800 долларов в месяц на съем квартиры – в Торонто высокие цены. Одежду стараюсь покупать качественную, но не Gucci или Louis Vuitton»

Артур Ахтямов заявил, что тратит 2800 долларов в месяц на аренду жилья в Торонто.

В прошлом сезоне 23-летний голкипер выступал в АХЛ за фарм-клуб «Торонто ». На его счету 26 матчей, 90,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.

– Тебе хватает зарплаты на жизнь в Северной Америке? Удается откладывать деньги?

– Слава Богу, всего хватает. Понятное дело, что хотелось бы получать больше, так как в Торонто достаточно высокие цены, но я не жалуюсь.

– На что тратишь больше всего денег в Торонто?

– На съем квартиры – где-то 2800 долларов в месяц. Я живу один, так что плачу полностью со своих средств.

– Живешь в центре?

– Да, прямо рядом с ареной, чтобы было легче добираться. Собираюсь переезжать, в даунтауне очень суетная жизнь.

– Покупаешь себе брендовые вещи? Денис Костин рассказал мне, что чаще всего заказывает одежду через маркетплейсы.

– Я тоже не сторонник того, чтобы тратить баснословные деньги на одежду. Только если мне что-то очень сильно понравится, то я могу себе позволить купить эту вещь.

Стараюсь покупать качественную одежду, но не Gucci или Louis Vuitton, – сказал вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов .

Ахтямов о жизни в Северной Америке: «Ни разу не сталкивался с негативом, американцы проще относятся к жизни. Продукты нормальные, но российская еда привычнее»