Ахтямов о расходах: «Трачу 2800 долларов в месяц на съем квартиры – в Торонто высокие цены. Одежду стараюсь покупать качественную, но не Gucci или Louis Vuitton»
В прошлом сезоне 23-летний голкипер выступал в АХЛ за фарм-клуб «Торонто». На его счету 26 матчей, 90,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.
– Тебе хватает зарплаты на жизнь в Северной Америке? Удается откладывать деньги?
– Слава Богу, всего хватает. Понятное дело, что хотелось бы получать больше, так как в Торонто достаточно высокие цены, но я не жалуюсь.
– На что тратишь больше всего денег в Торонто?
– На съем квартиры – где-то 2800 долларов в месяц. Я живу один, так что плачу полностью со своих средств.
– Живешь в центре?
– Да, прямо рядом с ареной, чтобы было легче добираться. Собираюсь переезжать, в даунтауне очень суетная жизнь.
– Покупаешь себе брендовые вещи? Денис Костин рассказал мне, что чаще всего заказывает одежду через маркетплейсы.
– Я тоже не сторонник того, чтобы тратить баснословные деньги на одежду. Только если мне что-то очень сильно понравится, то я могу себе позволить купить эту вещь.
Стараюсь покупать качественную одежду, но не Gucci или Louis Vuitton, – сказал вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов.
Ахтямов о жизни в Северной Америке: «Ни разу не сталкивался с негативом, американцы проще относятся к жизни. Продукты нормальные, но российская еда привычнее»