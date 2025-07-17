ЦСКА и «Ак Барс» – главные претенденты на Спронга. Форвард войдет в топ-20 самых дорогих игроков КХЛ (Артур Хайруллин)

ЦСКА и «Ак Барс» считаются главными претендентами на Дэниэла Спронга.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Отмечается, что если 28-летний форвард подпишет контракт, то войдет в топ-20 самых дорогих игроков лиги.

За карьеру на счету Спронга 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.

Минувший сезон он отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси», а также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.

Спронг начал сотрудничать с Пилко – агентом легионеров в КХЛ. «Куньлунь» включился в борьбу за форварда