«Сиэтл» обменял Спронга в «Нью-Джерси» на драфт-пик
Дэниэл Спронг стал игроком «Нью-Джерси».
Взамен «Сиэтл» получил выбор в седьмом раунде драфта-2026.
В этом сезоне нападающий Дэниэл Спронг набрал 5 (2+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Сиэтла»
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