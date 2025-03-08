«Сиэтл» обменял Спронга в «Нью-Джерси» на драфт-пик

Дэниэл Спронг стал игроком «Нью-Джерси».

Взамен «Сиэтл » получил выбор в седьмом раунде драфта-2026.

В этом сезоне нападающий Дэниэл Спронг набрал 5 (2+3) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ .