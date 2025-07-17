Спронг начал сотрудничать с Пилко – агентом легионеров в КХЛ. «Куньлунь» включился в борьбу за форварда

Дэниэл Спронг выразил готовность присоединиться к одному из клубов КХЛ.

28-летний нападающий начал работать с агентством Алеши Пилко , которое представляет интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ .

Ранее сообщалось , что интерес к форварду проявляют «Авангард » и ЦСКА .

Игроком также интересуется «Куньлунь », который может возглавить Жерар Галлан, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Дэниэл Спронг на данный момент провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков за результативность.

В прошлом сезоне он выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси». Спронг также отметился 25 (11+14) баллами в 19 играх за фарм-клуб «Сиэтла» в АХЛ.