Спронг начал сотрудничать с Пилко – агентом легионеров в КХЛ. «Куньлунь» включился в борьбу за форварда
Дэниэл Спронг выразил готовность присоединиться к одному из клубов КХЛ.
28-летний нападающий начал работать с агентством Алеши Пилко, которое представляет интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ.
Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют «Авангард» и ЦСКА.
Игроком также интересуется «Куньлунь», который может возглавить Жерар Галлан, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Дэниэл Спронг на данный момент провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков за результативность.
В прошлом сезоне он выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси». Спронг также отметился 25 (11+14) баллами в 19 играх за фарм-клуб «Сиэтла» в АХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Players Agent Hockey
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости