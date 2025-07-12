«Авангард» и ЦСКА интересуются Спронгом. У экс-форварда «Вашингтона» и других клубов НХЛ 169 очков за 388 матчей в лиге

«Авангард» и ЦСКА интересуются Дэниэлом Спронгом.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

За карьеру на счету 28-летнего нападающего 388 матчей в НХЛ с учетом плей-офф и 169 (88+81) очков.

Минувший сезон он отыграл в трех клубах – «Ванкувере», «Сиэтле» и «Нью-Джерси», а также провел 19 матчей в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков.

Спронг также выступал за «Питтсбург», «Анахайм», «Вашингтон» и «Детройт».